Оперштаб: Более половины заболевших в Москве – люди моложе 45 лет
14:31 02.04.2020
В Москве медики подтвердили еще 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, примерно 46% среди новых пациентов - горожане 18-45 лет, 15% - старше 65 лет (из них 6% старше 80 лет). «Еще 6% из числа заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - сообщают представители штаба, по сведениям которого, в мегаполисе сейчас зарегистрированы 2 475 больных коронавирусом.
В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции для всех горожан. Выходить из квартир можно только для получения медпомощи, неотложных поездок на работу, покупки необходимых товаров в ближайшем магазине, для выгула домашних животных или выноса мусор. Мосгордума, учитывая опыт европейских стран, 1 апреля приняла специальный закон, согласно которому нарушение режима самоизоляции будет наказываться штрафом в 4000 рублей.
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