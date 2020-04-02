Оперштаб: Более половины заболевших в Москве – люди моложе 45 лет

14:31

В Москве медики подтвердили еще 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным столичного Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, примерно 46% среди новых пациентов - горожане 18-45 лет, 15% - старше 65 лет (из них 6% старше 80 лет). «Еще 6% из числа заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - сообщают представители штаба, по сведениям которого, в мегаполисе сейчас зарегистрированы 2 475 больных коронавирусом.

В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции для всех горожан. Выходить из квартир можно только для получения медпомощи, неотложных поездок на работу, покупки необходимых товаров в ближайшем магазине, для выгула домашних животных или выноса мусор. Мосгордума, учитывая опыт европейских стран, 1 апреля приняла специальный закон, согласно которому нарушение режима самоизоляции будет наказываться штрафом в 4000 рублей.