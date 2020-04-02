Частные лаборатории будут выполнять тесты на COVID-19 для больниц Москвы

14:41

Московские власти договорились с частной лабораторией «Гемотест» о сотрудничестве – теперь ее сотрудники будут выполнять исследования на коронавирусную инфекцию для медучреждений города. Сейчас совместными усилиями уже проводится тысячи тестов в день. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, лаборатория «Гемотеста» будет выполнять анализ в течение суток. «Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей. Совместно уже проводится более 10000 исследований в сутки», - отмечает заммэра.

Результаты анализов будут вноситься в единую информационную систему, которая позволить учитывать все результаты исследований на коронавирус в Москве. Кроме того, прорабатываются варианты сотрудничества с другими частными лабораториями, которые готовы проводить подобные исследования.

Сейчас московские медики и власти мобилизуют все имеющиеся мощности для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В этом процессе участвуют и федеральные, и региональные медучреждения, и частные медицинские компании.

