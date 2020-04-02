Цены на нефть растут на фоне заявления Трампа

15:00 Источник: Эхо Москвы

Цены на нефть сегодня значительно растут на фоне новостей из США. При этом рублю пока не удаётся укрепить свои позиции, но растет российский рынок акций.

Нефть пытается вернуть утраченные позиции из-за пандемии и сорванной сделки Росси и стран ОПЕК. Стоимость барреля марки Brent сегодня выросла больше чем на 12 процентов. И в какой-то момент почти подошла к 28-ми долларам. Затем нефть стала понемногу дешеветь, но теперь опять растёт в цене. За баррель марки Brent дают почти 27 с половиной долларов. Резко выросла и североамериканская нефть. Она стоит больше 22х долларов за баррель. Цены на черное золото взлетели на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможной сделке России и Саудовская Аравии по сокращению добычи нефти. Кроме того Дональд Трамп намерен завтра обсудить ситуацию на нефтяном рынке с ведущими компаниями страны. Резкий рост цен на нефть благоприятно складывался поначалу для рубля. Доллар и евро в начале торгов на Московской бирже упали более чем на рубль. Однако за эти часы ситуация изменилась. И курсы обеих валют снова устремились вверх. Сейчас доллар стоит почти 78 с половиной рублей, евро почти 86. Российский фондовый рынок открылся в плюсе: индекс Мосбиржи вырос больше чем на 2 процента, РТС взлетел почти на 4. Сейчас они снизились. Благодаря росту цен на нефть в лидеры вышли компании нефтегазового сектора. Так акции Роснефи, Татнефти, Лукойла и Газпромнефти прибавили больше четырех процентов.

Отметим, что нефть российской марки Urals упала почти до 10 долларов, обновив антирекорд 1999 года. Эхо Москвы