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НОВОСТИ

В России предложили запретить на год сжигание травы

15:12 02.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СПЧ предложил на год полностью запретить сжигание травы в России. Совет при президенте по правам человека направил инициативу правительству, чтобы не допустить лесных пожаров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СПЧ.

Там уточнили, что особая необходимость такого моратория вызвана текущей эпидемиологической обстановкой.

В числе мер, которые предлагают правозащитники: немедленно запретить любые выжигания травы, в том числе так называемые профилактические.  Говорит Москва

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