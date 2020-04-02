В России предложили запретить на год сжигание травы
15:12 02.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СПЧ предложил на год полностью запретить сжигание травы в России. Совет при президенте по правам человека направил инициативу правительству, чтобы не допустить лесных пожаров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СПЧ.
Там уточнили, что особая необходимость такого моратория вызвана текущей эпидемиологической обстановкой.
В числе мер, которые предлагают правозащитники: немедленно запретить любые выжигания травы, в том числе так называемые профилактические. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:32 02.04.2020
- Религиозным организациям могут разрешить платить за газ по ценам для населения
- 15:00 02.04.2020
- Цены на нефть растут на фоне заявления Трампа
- 14:41 02.04.2020
- Частные лаборатории будут выполнять тесты на COVID-19 для больниц Москвы
- 14:32 02.04.2020
- Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950 и превысило 10 тысяч
- 14:31 02.04.2020
- Оперштаб: Более половины заболевших в Москве – люди моложе 45 лет
- 14:12 02.04.2020
- Минск не сможет закупить у РФ нефть по $4 за баррель без рыночного предложения - Песков
- 14:05 02.04.2020
- Церковь Греции перенесла Пасху на конец мая
- 14:00 02.04.2020
- В Крыму задержали двоих подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии - УФСБ
- 13:32 02.04.2020
- Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве, но только нейтральной
- 13:10 02.04.2020
- Путин после 16:00 мск выступит с новым обращением к гражданам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать