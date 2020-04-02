В России предложили запретить на год сжигание травы

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СПЧ предложил на год полностью запретить сжигание травы в России. Совет при президенте по правам человека направил инициативу правительству, чтобы не допустить лесных пожаров. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СПЧ.

Там уточнили, что особая необходимость такого моратория вызвана текущей эпидемиологической обстановкой.

В числе мер, которые предлагают правозащитники: немедленно запретить любые выжигания травы, в том числе так называемые профилактические. Говорит Москва