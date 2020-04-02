В Госдуме считают затратным привлечение военнослужащих к патрулированию улиц в карантин

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали дорогой мерой привлечение новобранцев к патрулированию улиц в карантин. Накануне в России стартовал весенний призыв.

Зампред думского комитета по обороне Александр Шерин заявил в интервью «Говорит Москва», что не видит оснований для вывода военнослужащих на улицы, добавив, что каждый должен заниматься своим делом.

«Врачи должны лечить, повара готовить блюда, полиция следить за порядком. Армия нужна для того, чтобы защищать страну от внешнего агрессора. Если будет такая необходимость [в привлечении молодых людей к патрулированию улиц — прим. ГМ], это коснётся тех, кто был призван непосредственно в Росгвардию. Но если молодые люди призываются в Вооруженные силы РФ, то они будут выполнять задачи по обороне границ государства. Пусть ребята едут служить в армию. У нас большая страна и много мест, где необходимо нести службу».

Александр Шерин напомнил и об экономической стороне вопроса: вывести военнослужащих на улицы – очень дорого.

«Если военных людей и вывести на улицу, это очень и очень дорого. С экономической точки зрения, чтобы выводить на улицу подразделения (это перемещение, техника, топливо, питание и размещение людей), кто в армии служил, он понимает, каких стоит это затрат. Перемещать тысячи военнослужащих — это и средства личной гигиены, и туалеты, и душевые, полевая кухня, и палатки для отдыха. Это всё надо перевозить. Это всё стоит денег. Лучше эти суммы направить на то, чтобы людей обеспечить средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, компенсировать выпадающие доходы, так как они вынуждены не ходить на работу. А масштабные перекрытия улиц и патрулирование — это всё стоит денег налогоплательщиков».

Зампред думского комитета по обороне выразил уверенность в том, что в России приняты жёсткие законы, касающиеся каранина, и никто не захочет их нарушать.