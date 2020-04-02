Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции
16:32 02.04.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отложить предусмотренные "дорожной картой" вопросы политической интеграции, в том числе создание общего парламента и органов власти.
"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", - сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".
Президента цитирует госагентство БелТА.
По его словам, политической интеграции должно предшествовать решение вопросов "жизни сегодняшней". "Если мы не решим вопросы жизни людей и предприятий, которые сегодня стоят в повестке дня, о какой 31-й карте мы можем вести речь, о каких единых валюте и Налоговом кодексе мы можем говорить?", - подчеркнул Лукашенко.
"У нас формула одна - нам надо решить вопросы жизни сегодняшней. Что же мы будем ориентироваться на "космос", если сегодня фундамента нет", - добавил он.
Белорусский президент заявил, что рассчитывает на равноправие при интеграции с Россией. "Давайте решим эти вопросы (текущего взаимодействия - ИФ) на определенных принципах, которые заложены в договоре. Мы не требуем ничего лишнего. И главный принцип - равноправие, равные условия. И вопросов не будет", - сказал он.
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