Президент объявил о дальнейших мерах по борьбе с пандемией коронавируса

17:02 Источник: НГ-Online

Президент РФв своем обращении к народу поблагодарил медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, глава государства объявил о продлении режима оплачиваемых нерабочих дней до 30 апреля."Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны. Путин особо отметил, что нерабочие дни пройдут "с сохранением за работниками их заработной платы".Главам субъектов федерации будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом."Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, с точки зрения как обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", - сообщил президент.