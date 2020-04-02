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НОВОСТИ

Президент объявил о дальнейших мерах по борьбе с пандемией коронавируса

17:02 02.04.2020 Источник: НГ-Online

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к народу поблагодарил медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса.  Кроме того, глава государства объявил о продлении режима оплачиваемых нерабочих дней до 30 апреля.

"Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны. Путин особо отметил, что нерабочие дни пройдут "с сохранением за работниками их заработной платы".

Главам субъектов федерации будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом.

"Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, с точки зрения как обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", - сообщил президент.

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