Путин подписал указ о нерабочих днях до конца апреля - Кремль
17:25 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым оформил свои инициативы по борьбе с коронавирусом, озвученные в обращении к россиянам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.
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