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Рубль ускорил рост к доллару и евро на "Московской бирже"

18:15 02.04.2020 Источник: Интерфакс

Российский рубль ускорил рост к доллару и евро на "Московской бирже" после заявления президента США Дональда Трампа о возможном снижении нефтедобычи.

Курс доллара США составил 77,7 руб./$1 в 17:40 МСК, что на 1,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,52 руб./EUR1, подешевев на 1,79 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,41 рубля - до 80,77 рубля.

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