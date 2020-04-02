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Борис Титов предложил отпустить под залог всех бизнесменов

18:55 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым выпустить из следственных изоляторов (СИЗО) всех предпринимателей в условиях коронавируса.

"Коронавирус сильно отразился не только на экономике. Сильно изменилась работа правоохранительной системы. Суды, следствие, учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) - все они из-за карантина очень заметно откорректировали свои стандартные процедуры. Мне кажется, сейчас жизнь сама подталкивает нас к разумному шагу: сегодня нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности", - сказал бизнес-омбудсмен в четверг журналистам.

Также он предложил заменить домашний арест залогом. По его словам, проведение активных следственных мероприятий в данный период затруднительно, работа судов сокращена, границы перекрыты, "поэтому предположения следствия о том, что кто-то может скрыться, сейчас точно будут малообоснованны, а для предпринимателей это может стать шансом сохранить бизнес в крайне сложной ситуации".

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