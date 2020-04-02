Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, но есть условия - СМИ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на газету "Уолл-стрит джорнэл".