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Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, но есть условия - СМИ

19:15 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на газету "Уолл-стрит джорнэл".

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