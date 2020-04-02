Московские школы не будут работать до 1 мая - Указ
20:00 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посещение школ учащимися приостановлено в столице до 1 мая, при этом сохраняется работа "дежурных" групп до 12 человек в 1-4 классах. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы в четверг.
"Временно приостановить с 21 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", - значится в указе.
Там уточняется, что при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся.
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