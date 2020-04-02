Рестораны и спортклубы Москвы будут закрыты до 1 мая

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы продлили до 1 мая временный запрет на работу магазинов непродовольственных товаров, ресторанов, спортивных клубов, который действовал до 5 апреля. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"В соответствии с моим указом магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми", - написал мэр.