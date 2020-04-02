Мэр Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

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Введение пропускного режима в Москве отложено. По словам мэра Сергея Собянина, к этому вопросу можно будет вернуться при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима горожанами. «Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого», - написал градоначальник на своем сайте. Собянин напомнил, что москвичам по-прежнему нужно соблюдать режим самоизоляции, что особенно важно для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

«Огромное количество вопросов возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу, - https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-domr-perenos-vvedeniya-propuskovмэр. - Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен».

При этом Сергей Собянин напомнил, что тем, кому режим самоизоляции предписан, за его нарушение грозят серьезные наказания, поскольку это может быть опасным для жизни и здоровья окружающих. Градоначальник 2 апреля утвердил принятый накануне Мосгордумой закон, устанавливающий ответственность за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов за это.

Несколько часов назад президент Владимир Путин сообщил в своем обращении к россиянам, что режим нерабочих дней продлен до конца апреля.