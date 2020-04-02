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НОВОСТИ

НАТО будет получать информацию с радаров в Украине и Грузии

20:30 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО приняла решение начать обмен информацией с радаров с Украиной и Грузией для совместного контроля воздушного пространства. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс- конференции по итогам видеоконференции глав МИД альянса.

"Мы решили углубить сотрудничество с Украиной и Грузией, в том числе посредством учений в регионе Черного моря и обмена информацией с радаров для совместного контроля воздушного пространства", - сказал он.

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