Андрей Воробьёв усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

20:37 Источник: НГ-Online

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом.

Жителей региона со 2 апреля ждут следующие нововведения:

1. Период ограничений продляется до 1 мая.

2. Выплата для граждан из группы риска, которые дисциплинированно провели период самоизоляции, будет осуществлена 14 апреля.

3. Граждан с COVID-2019 и совместно проживающих с ними обязывают применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации.

4. Расширяется группа лиц, которым за счет бюджета МО должны обязательно сделать тест на COVID-2019:

- контактировавшие с больным COVID-2019;

- с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;

- медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (еженедельное тестирование);

- находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома- интернаты, учреждения ФСИН России).

5. Функционирующим организациям необходимо определить сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; подлежащих переводу на дистанционный режим работы; тех, для кого установлен режим работы выходного дня с сохранением заработной платы.

Губернатор еще раз обратился ко всем с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Накануне были приняты поправки в закон об ужесточении ответственности и наказания в отношении нарушителей карантина. Однако Андрей Воробьёв призвал быть всех сознательными и не вынуждать полицию, власти применять штрафы и другие меры наказания. Давайте беречь своих ближних, попросил он жителей Подмосковья.