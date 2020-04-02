Андрей Воробьёв усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
20:37 02.04.2020 Источник: НГ-Online
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом.
Жителей региона со 2 апреля ждут следующие нововведения:
1. Период ограничений продляется до 1 мая.
2. Выплата для граждан из группы риска, которые дисциплинированно провели период самоизоляции, будет осуществлена 14 апреля.
3. Граждан с COVID-2019 и совместно проживающих с ними обязывают применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации.
4. Расширяется группа лиц, которым за счет бюджета МО должны обязательно сделать тест на COVID-2019:
- контактировавшие с больным COVID-2019;
- с диагнозом «внебольничная пневмония»;
- старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;
- медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах (еженедельное тестирование);
- находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (например, кадетские корпуса, дома- интернаты, учреждения ФСИН России).
5. Функционирующим организациям необходимо определить сотрудников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; подлежащих переводу на дистанционный режим работы; тех, для кого установлен режим работы выходного дня с сохранением заработной платы.
Губернатор еще раз обратился ко всем с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Накануне были приняты поправки в закон об ужесточении ответственности и наказания в отношении нарушителей карантина. Однако Андрей Воробьёв призвал быть всех сознательными и не вынуждать полицию, власти применять штрафы и другие меры наказания. Давайте беречь своих ближних, попросил он жителей Подмосковья.
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