Мантуров: Сейчас мы уже вышли на объем почти полмиллиона масок в сутки

22:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в середине апреля сможет выйти на объем производства в 4 млн различных типов защитных масок в сутки, покрыв ежедневный дефицит и обеспечивая запас в регионах. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE" в четверг.

"Сейчас уже вышли на объем почти полмиллиона масок в сутки, это марлевые [маски], сертифицированные как медицинские изделия. И в середине апреля, максимум 20 апреля, у нас вместе с легкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок. <…> Итого выходим [на объем производства] 4 млн масок в день", - сказал он.