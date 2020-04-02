Мантуров: Сейчас мы уже вышли на объем почти полмиллиона масок в сутки
22:49 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в середине апреля сможет выйти на объем производства в 4 млн различных типов защитных масок в сутки, покрыв ежедневный дефицит и обеспечивая запас в регионах. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE" в четверг.
"Сейчас уже вышли на объем почти полмиллиона масок в сутки, это марлевые [маски], сертифицированные как медицинские изделия. И в середине апреля, максимум 20 апреля, у нас вместе с легкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок. <…> Итого выходим [на объем производства] 4 млн масок в день", - сказал он.
НОВОСТИ
- 20:37 02.04.2020
- Андрей Воробьёв усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
- 20:30 02.04.2020
- НАТО будет получать информацию с радаров в Украине и Грузии
- 20:05 02.04.2020
- Рестораны и спортклубы Москвы будут закрыты до 1 мая
- 20:00 02.04.2020
- Московские школы не будут работать до 1 мая - Указ
- 19:15 02.04.2020
- Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, но есть условия - СМИ
- 19:00 02.04.2020
- Мэр Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
- 18:55 02.04.2020
- Борис Титов предложил отпустить под залог всех бизнесменов
- 18:15 02.04.2020
- Рубль ускорил рост к доллару и евро на "Московской бирже"
- 17:40 02.04.2020
- Европейский суд признал незаконным отказ Польши, Чехии и Венгрии принимать мигрантов
- 17:25 02.04.2020
- Путин подписал указ о нерабочих днях до конца апреля - Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать