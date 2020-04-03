Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

09:00 Источник: Русская служба Би-би-си

По данным университета Джонса Хопкинса, число людей во всем мире, у которых обнаружен коронавирус, превысило отметку в 1 млн человек. Эпицентром пандемии стали США, где зарегистрировано больше всего заболевших, однако самая высокая смертность от Covid-19 - по-прежнему в Европе.

Эксперты уверены, что реальное число людей, заболевших Covid-19, может быть намного выше миллиона, поскольку в официальную статистику попадают только случаи, зафиксированные врачами. Русская служба Би-би-си

