0
0
123
НОВОСТИ

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

09:00 03.04.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

По данным университета Джонса Хопкинса, число людей во всем мире, у которых обнаружен коронавирус, превысило отметку в 1 млн человек. Эпицентром пандемии стали США, где зарегистрировано больше всего заболевших, однако самая высокая смертность от Covid-19 - по-прежнему в Европе.

Эксперты уверены, что реальное число людей, заболевших Covid-19, может быть намного выше миллиона, поскольку в официальную статистику попадают только случаи, зафиксированные врачами.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 03.04.2020
Агентство Fitch вновь изменило прогноз о российской экономике
0
0
09:32 03.04.2020
Запад выступил в Генассамблее против предложения РФ отказаться от санкций - миссия при ООН
0
67
09:20 03.04.2020
Губернатор Камчатки Илюхин подал заявление об отставке
0
93
09:05 03.04.2020
Агентство Fitch вновь ухудшило прогноз по цене нефти марки Brent
0
111
22:49 02.04.2020
Мантуров: Сейчас мы уже вышли на объем почти полмиллиона масок в сутки
0
807
20:37 02.04.2020
Андрей Воробьёв усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
0
917
20:30 02.04.2020
НАТО будет получать информацию с радаров в Украине и Грузии
0
955
20:05 02.04.2020
Рестораны и спортклубы Москвы будут закрыты до 1 мая
0
824
20:00 02.04.2020
Московские школы не будут работать до 1 мая - Указ
0
863
19:15 02.04.2020
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, но есть условия - СМИ
0
1014

Возврат к списку