Запад выступил в Генассамблее против предложения РФ отказаться от санкций - миссия при ООН
09:32 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС выступили против предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН с мерами помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении постпредства России при ООН.
Ранее ГА ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции с призывом к "солидарности стран в борьбе с пандемией", который игнорировал предложения генсека ООН по отмене санкций.
"В нашем тексте предусматривались: признание координирующей роли ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - прим. ТАСС) в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать, в том числе в выработке способов борьбы с распространением и лечением [вызываемой коронавирусом] болезни COVID-19, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций, чтобы обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости", - говорится в сообщении. "Консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС", - уточнили в дипмиссии.
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