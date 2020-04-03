Агентство Fitch вновь изменило прогноз о российской экономике
10:00 03.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Рейтинговое агентство Fitch вновь изменило прогноз о российской экономике. Если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.
По данным агентства, по итогам 2020 года сокращение ВВП России составит 1,4%. Эхо Москвы
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