10:00 Источник: Эхо Москвы

Рейтинговое агентство Fitch вновь изменило прогноз о российской экономике. Если в марте аналитики ожидали роста ВВП на менее чем 1%, то теперь прогнозируют рецессию.

По данным агентства, по итогам 2020 года сокращение ВВП России составит 1,4%. Эхо Москвы