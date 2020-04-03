Военно-морское командование США уволило командира атомного авианосца, сообщившего о вспышке коронавируса на борту
11:05 03.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Военно-морское командование США уволило командира атомного авианосца «Теодор Рузвельт». Как передает Рейтер, причиной отставки Бретта Крозье мог стать его рапорт о вспышке коронавируса среди членов экипажа судна. Крозье требовал от командования принять решительные меры, чтобы остановить распространение инфекции.
В Пентагоне утверждают, что сам рапорт не мог повлечь столь сурового наказания, а вот передача его прессе является «нарушением порядка и дисциплины». Коронавирус был выявлен у 93 членов экипажа авианосца. Эхо Москвы
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