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Военно-морское командование США уволило командира атомного авианосца, сообщившего о вспышке коронавируса на борту

11:05 03.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Военно-морское командование США уволило командира атомного авианосца «Теодор Рузвельт». Как передает Рейтер, причиной отставки Бретта Крозье мог стать его рапорт о вспышке коронавируса среди членов экипажа судна. Крозье требовал от командования принять решительные меры, чтобы остановить распространение инфекции. 

В Пентагоне утверждают, что сам рапорт не мог повлечь столь сурового наказания, а вот передача его прессе является «нарушением порядка и дисциплины». Коронавирус был выявлен у 93 членов экипажа авианосца.  Эхо Москвы

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