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НОВОСТИ

Под 5G предложили отдать частоты, используемые телевидением

11:20 03.04.2020 Источник: РБК

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694-790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели. Это следует из подготовленной министерством новой версии Концепции создания и развития сетей 5G в России, направленной в центр компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили три участника рынка.

В диапазоне частот 694-790 МГц работают передатчики цифрового и аналогового ТВ, радиолокационные средства управления воздушным движением и полетами авиации, а также средства управления внутренних дел и другое оборудование военного и специального назначения. В частности, аналоговое ТВ может использовать указанные частоты до 19 августа 2020 года.

Но для использования диапазона 694-690 МГц нужно будет получить согласие телевещателей, поскольку по указу президента России Владимира Путина без такого согласия запрещено перераспределять выделенные для эфирного телевещания частоты для каких-либо иных целей.

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