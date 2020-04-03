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Число безработных в США из-за коронавируса за две недели увеличилось на 10 млн человек

11:32 03.04.2020 Источник: Интерфакс

В США за последние две недели число безработных увеличилось на 10 млн человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press (АР).

"Коронавирус выбросил 10 миллионов американцев с работы всего за две недели - это самый стремительный, самый ошеломляющий коллапс, который когда-либо наблюдал американский рынок труда", - говорится в сообщении агентства.

За эту неделю было подано 6,6 млн заявок на пособие по безработице в дополнение к 3,3 млн на прошлой неделе. "Экономисты предупредили, что безработица может достичь уровней, невиданных со времен депрессии", - пишет АР.

Оно обращает внимание на то, что кризис общественного здравоохранения усугубился в Нью-Йорке, где, по состоянию на утро пятницы по московскому времени, зарегистрировано больше 1,5 тыс. смертных случаев в результате вызываемого коронавирусом заболевания.

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