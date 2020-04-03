Число безработных в США из-за коронавируса за две недели увеличилось на 10 млн человек
11:32 03.04.2020 Источник: Интерфакс
В США за последние две недели число безработных увеличилось на 10 млн человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press (АР).
"Коронавирус выбросил 10 миллионов американцев с работы всего за две недели - это самый стремительный, самый ошеломляющий коллапс, который когда-либо наблюдал американский рынок труда", - говорится в сообщении агентства.
За эту неделю было подано 6,6 млн заявок на пособие по безработице в дополнение к 3,3 млн на прошлой неделе. "Экономисты предупредили, что безработица может достичь уровней, невиданных со времен депрессии", - пишет АР.
Оно обращает внимание на то, что кризис общественного здравоохранения усугубился в Нью-Йорке, где, по состоянию на утро пятницы по московскому времени, зарегистрировано больше 1,5 тыс. смертных случаев в результате вызываемого коронавирусом заболевания.
НОВОСТИ
- 11:20 03.04.2020
- Под 5G предложили отдать частоты, используемые телевидением
- 11:05 03.04.2020
- Военно-морское командование США уволило командира атомного авианосца, сообщившего о вспышке коронавируса на борту
- 11:00 03.04.2020
- На Пхукете закроют все гостиницы
- 10:32 03.04.2020
- Трамп рассказал подробности переговоров с РФ и Саудовской Аравией по нефти
- 10:20 03.04.2020
- В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за пандемии
- 10:05 03.04.2020
- Трамп счел "чрезвычайно любезным жестом со стороны Путина" переданные Россией медикаменты
- 10:00 03.04.2020
- Агентство Fitch вновь изменило прогноз о российской экономике
- 09:32 03.04.2020
- Запад выступил в Генассамблее против предложения РФ отказаться от санкций - миссия при ООН
- 09:20 03.04.2020
- Губернатор Камчатки Илюхин подал заявление об отставке
- 09:05 03.04.2020
- Агентство Fitch вновь ухудшило прогноз по цене нефти марки Brent
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать