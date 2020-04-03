Путин принял отставку главы Камчатского края Илюхина, врио губернатора назначен Солодов
12:05 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина с поста главы Камчатки, временно исполнять обязанности руководителя региона назначен Владимир Солодов, который с 2018 года возглавлял правительство Якутии.
"Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина по собственному желанию, - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края".
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