Путин принял отставку главы Камчатского края Илюхина, врио губернатора назначен Солодов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина с поста главы Камчатки, временно исполнять обязанности руководителя региона назначен Владимир Солодов, который с 2018 года возглавлял правительство Якутии.

"Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина по собственному желанию, - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края".