Перенос сроков ЕГЭ из-за продления режима нерабочих дней не планируется - Рособрнадзор

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторный перенос сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с продлением режима нерабочих дней не планируется, экзамены для школьников начнутся 8 июня. Об этом ТАСС в пятницу заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Как мы уже говорили, в настоящее время прорабатывается проект расписания, которым предусмотрено начало проведения ЕГЭ в 2020 году 8 июня", - заявили в пресс-службе.