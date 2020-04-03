12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.

Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, 53 поезда отменят. Изменения затронут график движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на 3 пары поездов меньше.