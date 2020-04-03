РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования
12:32 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, 53 поезда отменят. Изменения затронут график движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на 3 пары поездов меньше.
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