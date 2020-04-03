Время помогать: РУСАЛ запускает волонтерское движение по поддержке одиноких пожилых людей

12:07

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в связи с распространением коронавирусной инфекции принял решение поддержать в 11 городах присутствия своих пенсионеров и ветеранов - бывших работников предприятий компании, которые оказались в вынужденной изоляции.

В рамках акции корпоративные волонтеры РУСАЛа доставят бесплатные наборы продуктов первой необходимости бывшим работникам компании - одиноким пожилым людям старше 70 лет. Наборы будут доставляться каждый месяц и рассчитаны с учетом всех необходимых норм потребления. Акция продлится до июля текущего года. Кроме того, в городах присутствия компании будет работать горячая линия Центра социальных программ РУСАЛа, на которую пенсионеры и ветераны компании смогут обратиться, если им понадобится дополнительная помощь по приобретению продуктов или лекарств.

«В связи с ухудшением в стране эпидемиологической ситуации пожилым людям особенно важно беречь себя, поскольку они находятся в группе риска. В этих условиях компания РУСАЛ не может остаться в стороне. В ближайшее время мы обеспечим своих пенсионеров - более 10 тысяч человек - продуктами первой необходимости, чтобы они могли соблюдать «домашний режим», - отметил Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ.

Акция «Время помогать» пройдет в городах Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Кандалакша, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.