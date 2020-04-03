Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

13:00 Источник: Известия

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

"У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции", - сказал он в ходе онлайн-марафона "Домашний час", который Минпросвещения проводит совместно с социальной сетью "ВКонтакте". При этом Глушко обратил внимание, что развитие ситуации в том числе будет зависеть и от того, как жители страны будут следовать предписанным нормам.

"Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий", - добавил замминистра.