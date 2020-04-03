Помощь Сербии в борьбе с коронавирусом будет доставлена за 11 рейсов - МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты Минобороны РФ за 11 рейсов доставят в Сербию специалистов, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

"Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники", - указали в Минобороны.