Помощь Сербии в борьбе с коронавирусом будет доставлена за 11 рейсов - МО РФ
13:05 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты Минобороны РФ за 11 рейсов доставят в Сербию специалистов, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
"Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники", - указали в Минобороны.
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