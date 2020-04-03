Власти Польши отменили визит в Смоленск и Катынь 10 апреля
13:20 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, планировавшийся 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий. Об этом заявил в пятницу глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.
"Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля в Смоленске. Премьер вместе с правительственной делегацией, представителями парламента должен был почтить память убитых офицеров в Катыни и жертв авиакатастрофы в Смоленске", - сказал он.
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