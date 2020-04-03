Власти Польши отменили визит в Смоленск и Катынь 10 апреля

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, планировавшийся 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий. Об этом заявил в пятницу глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

"Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля в Смоленске. Премьер вместе с правительственной делегацией, представителями парламента должен был почтить память убитых офицеров в Катыни и жертв авиакатастрофы в Смоленске", - сказал он.