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Американский сенатор потребовала увольнения гендиректора ВОЗ

13:32 03.04.2020 Источник: Интерфакс

Сенатор-республиканец от Аризоны Марта Максалли считает, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус способствовал тому, чтобы Китай мог скрывать подлинные данные о распространении коронавируса, в связи с чем заслуживает увольнения.

"Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник у них, привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире", - цитирует политика гонконгское издание South China Morning Post.

Максалли подчеркнула: "ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру".

Она также заявила, что Пекин, который повинен в пандемии, "должен, как минимум, простить США их долги Китаю".

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