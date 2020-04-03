Нефть сегодня вновь дорожает
14:00 03.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Нефть сегодня вновь резко дорожает. Рост котировок к этому моменту превысил 10%. Сейчас баррель марки Brent стоит более 33-х долларов. Таким образом участники рынка реагируют на сообщения о скором созыве встречи нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, где может быть принято решение о сокращении объемов производства. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:32 03.04.2020
- Генерал-полковник Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ - источник
- 14:12 03.04.2020
- Первые штрафы за нарушения правил изоляции и карантина начали выписывать в РФ
- 13:32 03.04.2020
- Американский сенатор потребовала увольнения гендиректора ВОЗ
- 13:20 03.04.2020
- Власти Польши отменили визит в Смоленск и Катынь 10 апреля
- 13:05 03.04.2020
- Помощь Сербии в борьбе с коронавирусом будет доставлена за 11 рейсов - МО РФ
- 13:00 03.04.2020
- Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
- 12:32 03.04.2020
- РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования
- 12:20 03.04.2020
- Перенос сроков ЕГЭ из-за продления режима нерабочих дней не планируется - Рособрнадзор
- 12:07 03.04.2020
- Время помогать: РУСАЛ запускает волонтерское движение по поддержке одиноких пожилых людей
- 12:05 03.04.2020
- Путин принял отставку главы Камчатского края Илюхина, врио губернатора назначен Солодов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать