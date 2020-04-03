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НОВОСТИ

Нефть сегодня вновь дорожает

14:00 03.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Нефть сегодня вновь резко дорожает. Рост котировок к этому моменту превысил 10%. Сейчас баррель марки Brent стоит более 33-х долларов. Таким образом участники рынка реагируют на сообщения о скором созыве встречи нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, где может быть принято решение о сокращении объемов производства.  Эхо Москвы

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