Нефть сегодня вновь дорожает

14:00 Источник: Эхо Москвы

Нефть сегодня вновь резко дорожает. Рост котировок к этому моменту превысил 10%. Сейчас баррель марки Brent стоит более 33-х долларов. Таким образом участники рынка реагируют на сообщения о скором созыве встречи нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+, где может быть принято решение о сокращении объемов производства. Эхо Москвы