Генерал-полковник Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ - источник

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После того как суд решил поместить его под стражу, Арсланов был отстранен от должности замглавы Генштаба", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, генерал причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей.