Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах Белоруссии
15:00 03.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах. Президент Белоруссии отдал такое распоряжение на фоне падения мировых цен на топливо.
Как передаёт агентство «БелТА», Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области поинтересовался, в каких объёмах можно принять на хранение готовые нефтепродукты. По словам главы государства, стране нужно запастись топливом.
Ранее сегодня стало известно, что Белоруссия начала заключать контракты с российскими нефтяными компаниями о поставке сырья по 4 доллара за баррель. Список корпораций, которые участвуют в сделке, не уточняется. Говорит Москва
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