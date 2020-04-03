0
0
135
НОВОСТИ

Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах Белоруссии

15:00 03.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах. Президент Белоруссии отдал такое распоряжение на фоне падения мировых цен на топливо.

Как передаёт агентство «БелТА», Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области поинтересовался, в каких объёмах можно принять на хранение готовые нефтепродукты. По словам главы государства, стране нужно запастись топливом.

Ранее сегодня стало известно, что Белоруссия начала заключать контракты с российскими нефтяными компаниями о поставке сырья по 4 доллара за баррель. Список корпораций, которые участвуют в сделке, не уточняется. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:42 03.04.2020
В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
0
57
15:32 03.04.2020
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
0
79
15:12 03.04.2020
РЖД предоставят скидки на перевозку продуктов питания
0
104
14:32 03.04.2020
Генерал-полковник Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ - источник
0
175
14:12 03.04.2020
Первые штрафы за нарушения правил изоляции и карантина начали выписывать в РФ
0
205
14:00 03.04.2020
Нефть сегодня вновь дорожает
0
250
13:32 03.04.2020
Американский сенатор потребовала увольнения гендиректора ВОЗ
0
287
13:20 03.04.2020
Власти Польши отменили визит в Смоленск и Катынь 10 апреля
0
272
13:05 03.04.2020
Помощь Сербии в борьбе с коронавирусом будет доставлена за 11 рейсов - МО РФ
0
265
13:00 03.04.2020
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
0
270

Возврат к списку