Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах Белоруссии

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах. Президент Белоруссии отдал такое распоряжение на фоне падения мировых цен на топливо.

Как передаёт агентство «БелТА», Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области поинтересовался, в каких объёмах можно принять на хранение готовые нефтепродукты. По словам главы государства, стране нужно запастись топливом.

Ранее сегодня стало известно, что Белоруссия начала заключать контракты с российскими нефтяными компаниями о поставке сырья по 4 доллара за баррель. Список корпораций, которые участвуют в сделке, не уточняется. Говорит Москва