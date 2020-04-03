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РЖД предоставят скидки на перевозку продуктов питания

15:12 03.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

РЖД ввели скидки на перевозку продуктов питания. Социально значимые грузы теперь будут доставляться дешевле на 42,5%.

Как сообщили в компании, мука, сахар, макароны и изделия текстильной промышленности будут перевозиться в крытых вагонах. В перечень социально важных товаров также вошли соль, овощи, фрукты, соки, зерновые культуры и семена, крупы и изделия бумажной промышленности.  Говорит Москва

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