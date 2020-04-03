РЖД предоставят скидки на перевозку продуктов питания
15:12 03.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
РЖД ввели скидки на перевозку продуктов питания. Социально значимые грузы теперь будут доставляться дешевле на 42,5%.
Как сообщили в компании, мука, сахар, макароны и изделия текстильной промышленности будут перевозиться в крытых вагонах. В перечень социально важных товаров также вошли соль, овощи, фрукты, соки, зерновые культуры и семена, крупы и изделия бумажной промышленности. Говорит Москва
Новости
- 16:00 03.04.2020
- В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях
- 15:42 03.04.2020
- В Москве для контроля за больными COVID-19 запущен "Социальный мониторинг"
- 15:32 03.04.2020
- Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
- 15:00 03.04.2020
- Лукашенко поручил заполнить нефтью хранилища в регионах Белоруссии
- 14:32 03.04.2020
- Генерал-полковник Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ - источник
- 14:12 03.04.2020
- Первые штрафы за нарушения правил изоляции и карантина начали выписывать в РФ
- 14:00 03.04.2020
- Нефть сегодня вновь дорожает
- 13:32 03.04.2020
- Американский сенатор потребовала увольнения гендиректора ВОЗ
- 13:20 03.04.2020
- Власти Польши отменили визит в Смоленск и Катынь 10 апреля
- 13:05 03.04.2020
- Помощь Сербии в борьбе с коронавирусом будет доставлена за 11 рейсов - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать