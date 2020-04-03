В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях
16:00 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая приняли решение больше не подвергать административному задержанию и перевоспитанию в трудовых лагерях проституток. Соответствующие законодательные положения отменены в пятницу указом правительства за подписью премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
"Меры по задержанию и перевоспитанию" за "связанные с занятием проституцией нарушения", отмечается в указе, упраздняются в связи с прекращением действия системы "задержания и перевоспитания", отмененной решением постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) в декабре 2019 года.
Вместе с тем в китайском уголовном законодательстве сохраняется ответственность за организацию проституции, то есть сутенеры и сводницы разных мастей будут по-прежнему считаться "преступными элементами".
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