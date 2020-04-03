Набиуллина допустила рост безработицы на фоне коронавируса

16:12 Источник: RNS

Ситуация с коронавирусом, на фоне которого происходит закрытие ряда предприятий, может привести к некоторому росту безработицы в России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Действительно, негативные влияния коронавируса, закрытие деятельности ряда предприятий бизнеса могут приводить к некоторому росту безработицы. На начало года у нас уровень безработицы был, действительно, очень низкий, исторически низкий. Некоторый прирост возможен, но это будет зависеть от того, какие ограничительные меры будут приниматься. Мы знаем, что эти ограничительные меры во многом будут устанавливаться субъектами Российской Федерации, поэтому сейчас оценки делать сложно», – сказала она.

По оценке регулятора, месяц карантина в России из-за нового коронавируса может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП, отметила Набиуллина. RNS