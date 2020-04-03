Меркель вышла на работу после изоляции
16:32 03.04.2020 Источник: РОСБАЛТ
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель две недели находилась на коронавирусном карантине и работала удаленно. Политик самоизолировалась после контакта с медиком, зараженным возбудителем COVID-19.
Канцлер возвращается к работе в своей канцелярии, заявили сегодня ее представители.
В конце марта стало известно, что поставивший Меркель вакцину от пневмококка врач был заражен коронавирусом. Росбалт
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