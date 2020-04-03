Меркель вышла на работу после изоляции

16:32 Источник: РОСБАЛТ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель две недели находилась на коронавирусном карантине и работала удаленно. Политик самоизолировалась после контакта с медиком, зараженным возбудителем COVID-19.

Канцлер возвращается к работе в своей канцелярии, заявили сегодня ее представители.

В конце марта стало известно, что поставивший Меркель вакцину от пневмококка врач был заражен коронавирусом. Росбалт