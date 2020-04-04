Поступили первые данные о пострадавших от взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и трое, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "В результате взрыва 3 тяжело пострадавших, 1 погибший", - сказали в пресс-службе.



