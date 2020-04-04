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Мнение эксперта: Все информационные системы Москвы имеют высокий уровень защиты

16:36 04.04.2020 Источник: НГ-Online

Используемые московскими властями информационные системы обеспечивают достаточный уровень защиты персональных данных пользователей. По словам основателя и гендиректора компаний Б-152 и SiteSecure, эксперта по защите персональных данных Максима Лагутина, это касается, в частности "Электронной Москвы". Эксперт отмечает, что тот же уровень нужно обеспечить разработчикам городской умной системы, которая позволит контролировать соблюдение москвичами правил самоизоляции, чтобы исключить риски взлома и утечки данных.

Столичный департамент информационных технологий заявил, что в городе все готово к старту умной системы контроля за соблюдением горожанами правил самоизоляции. Власти отмечают, что сейчас её использовать не нужно, однако она легко может быть запущена, если ситуация с коронавирусом ухудшится или горожане начнут игнорировать правила самоизоляции.

Как уже сообщала "НГ", глава РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Россиянам рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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