Мнение эксперта: Все информационные системы Москвы имеют высокий уровень защиты
16:36 04.04.2020 Источник: НГ-Online
Используемые московскими властями информационные системы обеспечивают достаточный уровень защиты персональных данных пользователей. По словам основателя и гендиректора компаний Б-152 и SiteSecure, эксперта по защите персональных данных Максима Лагутина, это касается, в частности "Электронной Москвы". Эксперт отмечает, что тот же уровень нужно обеспечить разработчикам городской умной системы, которая позволит контролировать соблюдение москвичами правил самоизоляции, чтобы исключить риски взлома и утечки данных.
Столичный департамент информационных технологий заявил, что в городе все готово к старту умной системы контроля за соблюдением горожанами правил самоизоляции. Власти отмечают, что сейчас её использовать не нужно, однако она легко может быть запущена, если ситуация с коронавирусом ухудшится или горожане начнут игнорировать правила самоизоляции.
Как уже сообщала "НГ", глава РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Россиянам рекомендовано оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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