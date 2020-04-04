Эксперт по кибербезопасности назвал необходимой систему контроля за самоизоляцией в борьбе с COVID-19
18:02 04.04.2020
Ведущий специалист Центробанка РФ, основатель проекта по информационной безопасности Monolith Plus Илья Арестов назвал
Электронная система контроля за соблюдением правил самоизоляции для контроля граждан, которые могут переносить коронавирусную инфекцию, нужна в Москве и, по данным ведущего специалиста Центробанка РФ, основателя проекта по информационной безопасности Monolith Plus Ильи Арестова, аналогичные меры уже внедряют в других государствах. По его словам, такая система уже работает в Китае, в Индии. "Она необходима для контроля перемещения граждан, для того, чтобы люди более ответственно относились к этому", - сказал Арестов.
Как отмечает эксперт, инфраструктурно Москва уже готова запустить такую систему - есть необходимые серверы и ресурсы. "Остается только включить. Единственное, что на данный момент отсутствует юридическая документация, то есть не приняты необходимые для этого акты», - утверждает Арестов.
Сегодня представители московского департамента информационных технологий заявили, что с технической стороны мегаполис готов к запуску специальной умной системы контроля за соблюдением горожанами правил самоизоляции. Пока включать её не стали, однако если эпидемиологической ситуация ухудшится, это может быть сделано в сжатые сроки.
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