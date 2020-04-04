Эксперт по кибербезопасности назвал необходимой систему контроля за самоизоляцией в борьбе с COVID-19

18:02

Ведущий специалист Центробанка РФ, основатель проекта по информационной безопасности Monolith Plus Илья Арестов назвал

Электронная система контроля за соблюдением правил самоизоляции для контроля граждан, которые могут переносить коронавирусную инфекцию, нужна в Москве и, по данным ведущего специалиста Центробанка РФ, основателя проекта по информационной безопасности Monolith Plus Ильи Арестова, аналогичные меры уже внедряют в других государствах. По его словам, такая система уже работает в Китае, в Индии. "Она необходима для контроля перемещения граждан, для того, чтобы люди более ответственно относились к этому", - сказал Арестов.

Как отмечает эксперт, инфраструктурно Москва уже готова запустить такую систему - есть необходимые серверы и ресурсы. "Остается только включить. Единственное, что на данный момент отсутствует юридическая документация, то есть не приняты необходимые для этого акты», - утверждает Арестов.

Сегодня представители московского департамента информационных технологий заявили, что с технической стороны мегаполис готов к запуску специальной умной системы контроля за соблюдением горожанами правил самоизоляции. Пока включать её не стали, однако если эпидемиологической ситуация ухудшится, это может быть сделано в сжатые сроки.