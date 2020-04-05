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НОВОСТИ

Среди регионов РФ Москва находится в самой высокой группе риска - Собянин

10:45 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва находится в самой высокой группе риска по распространению новой коронавирусной инфекции среди регионов России. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Что касается Москвы, мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей", - сказал он, отметив большое число заболевших, в том числе москвичей.

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