В Москве зафиксировано 536 новых случаев заражения коронавирусом

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3 893 человек", - говорится в сообщении.