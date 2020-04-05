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НОВОСТИ

В Москве зафиксировано 536 новых случаев заражения коронавирусом

12:15 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавируская инфекция у 3 893 человек", - говорится в сообщении.

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