На Филиппины отправится группу специалистов из Китая для борьбы с эпидемией - МИД КНР
12:45 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая направит на Филиппины группу специалистов по борьбе с эпидемией и лечению вызванной коронавирусом пневмонии. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте МИД КНР заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.
"Для оказания помощи Филиппинам в противодействии эпидемии вызванной коронавирусом нового типа пневмонии правительство Китая приняло решение направить в эту страну группу экспертов по профилактике и лечению. Группа экспертов сформирована Государственным комитетом по делам здравоохранения, в нее также войдут специалисты комитета по делам здравоохранения провинции Фуцзянь", - отмечается в заявлении дипломата. Согласно документу, специалисты вылетели в воскресенье утром.
30 января на Филиппинах был выявлен первый случай заражения коронавирусом. 1 февраля республика стала первой территорией за пределами Китая, где была зарегистрирована смерть из-за коронавируса. В данный момент в стране действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев, общее число заразившихся достигло 3 094.
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