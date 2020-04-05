На Филиппины отправится группу специалистов из Китая для борьбы с эпидемией - МИД КНР

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая направит на Филиппины группу специалистов по борьбе с эпидемией и лечению вызванной коронавирусом пневмонии. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте МИД КНР заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

"Для оказания помощи Филиппинам в противодействии эпидемии вызванной коронавирусом нового типа пневмонии правительство Китая приняло решение направить в эту страну группу экспертов по профилактике и лечению. Группа экспертов сформирована Государственным комитетом по делам здравоохранения, в нее также войдут специалисты комитета по делам здравоохранения провинции Фуцзянь", - отмечается в заявлении дипломата. Согласно документу, специалисты вылетели в воскресенье утром.

30 января на Филиппинах был выявлен первый случай заражения коронавирусом. 1 февраля республика стала первой территорией за пределами Китая, где была зарегистрирована смерть из-за коронавируса. В данный момент в стране действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев, общее число заразившихся достигло 3 094.