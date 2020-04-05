0
0
71
НОВОСТИ

С 5 апреля отменяется железнодорожное сообщении Минск-Москва и Брест/Минск-Санкт-Петербург - БЖД

13:15 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусская железная дорога (БЖД) из-за ситуации с коронавирусом с 5 апреля временно отменяет два оставшихся в сообщении с РФ поезда до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье информирует БЖД.

"В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск - Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск - Санкт- Петербург (из Бреста - с 5 апреля, из Санкт-Петербурга - с 6 апреля). Обращаем внимание пассажиров, что 5 апреля поезд №52 проследует по маршруту Брест-Витебск", - сообщили в БЖД.

При этом неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов, сроки возврата не ограничены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 05.04.2020
Испания: Более 670 человек умерло за сутки, число заразившихся выросло на 6 тыс
0
21
13:12 05.04.2020
Сбербанк пояснил, как его клиентам получить кредитные каникулы
0
86
12:45 05.04.2020
На Филиппины отправится группу специалистов из Китая для борьбы с эпидемией - МИД КНР
0
116
12:15 05.04.2020
В Москве зафиксировано 536 новых случаев заражения коронавирусом
0
163
11:45 05.04.2020
В РФ из-за коронавируса под наблюдением находятся порядка 200 тыс. человек
0
222
11:15 05.04.2020
На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар - МЧС
0
256
10:45 05.04.2020
Среди регионов РФ Москва находится в самой высокой группе риска - Собянин
0
244
10:15 05.04.2020
У семи россиян находящихся в Таиланде обнаружен коронавирус
0
262
09:50 05.04.2020
Для защиты энергетического сектора Трамп может ввести пошлины на импорт нефти
0
361
09:40 05.04.2020
Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Камчатском крае
0
303

Возврат к списку