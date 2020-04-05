С 5 апреля отменяется железнодорожное сообщении Минск-Москва и Брест/Минск-Санкт-Петербург - БЖД
13:15 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусская железная дорога (БЖД) из-за ситуации с коронавирусом с 5 апреля временно отменяет два оставшихся в сообщении с РФ поезда до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье информирует БЖД.
"В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск - Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск - Санкт- Петербург (из Бреста - с 5 апреля, из Санкт-Петербурга - с 6 апреля). Обращаем внимание пассажиров, что 5 апреля поезд №52 проследует по маршруту Брест-Витебск", - сообщили в БЖД.
При этом неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов, сроки возврата не ограничены.
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