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НОВОСТИ

Сбербанк пояснил, как его клиентам получить кредитные каникулы

13:12 05.04.2020

Россияне, столкнувшиеся с резким снижением дохода в связи с пандемией коронавируса, могут рассчитывать на кредитные каникулы. Соответствующий Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении отсрочки по выплате кредитов гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, начал действовать с 3 апреля. Для того, чтобы получить каникулы, заявителю нужно предоставить в банк в течение 90 дней официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Как заявляют представители Сбербанка, клиентам готовы предложить собственные гибкие программы реструктуризации кредитов в зависимости от конкретной ситуации заемщиков.
Кредитные каникулы предоставляются при снижении официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Кроме того, каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает 1 500 тыс. руб. по ипотечным кредитам, – 600 тыс. руб. по автокредитам, 300 тыс. руб. по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей, 250 тыс. руб. по потребительским кредитам для физических лиц, 100 тыс. руб. по кредитным картам для физических лиц.
Сейчас в РФ отмечена тенденция: граждане стали массово обращаться за такой отсрочкой, хотя у них нет документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации – лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом. «Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним, – отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке. Именно поэтому мы советуем не торопиться с подачей заявки, так как нет повода для беспокойства: нерабочие дни продлены до начала мая, а банк обязательно рассмотрит все поступившие заявки. У наших клиентов есть достаточно времени для того, чтобы принять взвешенное решение о необходимости получения кредитных каникул».

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