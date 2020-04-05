Освобождение от должности командира авианосца "Теодор Рузвельт" поддержал глава Пентагона
18:30 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Марк Эспер согласен с решением освободить от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа стал достоянием гласности. Об этом Эспер заявил в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн.
"У более половины экипажа корабля взяты анализы, у 155 военных моряков результаты анализов положительные", - информировал Эспер. Он заверил, что заболевание, вызываемое коронавирусом, "не потребовало госпитализации" людей на борту "Теодора Рузвельта".
"Что касается освобождения от должности командира корабля, то я поддерживаю это непростое решение исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли. Он обосновал это решение потерей доверия [к капитану Крозье] из-за его действий", - пояснил министр обороны США. Он заверил, что в настоящий момент "проводится расследование" правильности поступка командира корабля. "В ВМС принято действовать жестко и решительно, отстраняя капитана, доверие к которому утрачено", - подытожил Эспер.
"Новый капитан очень скоро приступит к исполнению своих обязанностей. Эвакуировать с борта корабля каждого моряка совсем необязательно. Более того, такого нельзя допускать, потому что атомный реактор [атомного авианосца] должен работать, как и сложное оборудование на его борту, где находятся также и вооружения", - пояснил шеф Пентагона. Он выразил несогласие с мнением, будто Крозье был снят главным образом по требованию президента США Дональда Трампа.
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