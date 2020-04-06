Из-за пандемии на Украине вводятся более жесткие меры карантина
07:40 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение правительства о введении жестких карантинных мер в связи с распространением нового коронавируса вступило в силу на Украине. Начиная с понедельника, гражданам запрещается передвигаться более чем по два человека, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей.
Вводится обязательное ношение маски или респиратора в общественных местах. При этом под определение общественного места подпадает широкий перечень мест - это и подъезды, лифты, подземные переходы, государственные учреждения, парки и стадионы, детские площадки и так далее.
"Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это позволяется только в случае, когда вам нужно выгулять домашнее животное или в связи со служебной необходимостью", - разъяснило ранее правительство. Выгул домашних питомцев на улице разрешается не более, чем двумя лицами, а в парках и скверах - не более, чем одним.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что пик пандемии на Украине может наступить ориентировочно 14-15 апреля.
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