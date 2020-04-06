Цены на новостройки в РФ могут сниться на 20-30% - агентство

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса - на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж", - говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства.

Последующее восстановление спроса и цен при таком сценарии может занять от двух до четырех лет, а выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 200 млрд рублей и более (25% и больше от выручки 2019 года).