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Премьер-министр Великобритании госпитализирован для проведения анализов на коронавирус

08:10 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпитализация премьер-министра Бориса Джонсона потребовалась для проведения стандартных анализов в связи с тем, что симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, у него сохраняются. Об этом корр. ТАСС сказала в воскресенье представитель канцелярии главы правительства.

"Как мы уже сообщали, премьер-министр был госпитализирован в качестве меры предосторожности. Речь идет о стандартных анализах", - сказала собеседница агентства.

Как ранее информировали на Даунинг-стрит, госпитализация была проведена по рекомендации врача премьер- министра в свете того, что у него сохранялись симптомы болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, "спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными".

Газета "Файнэншл таймс" приводит слова помощников 55-летнего премьера, которые сообщили о том, что у него держится сильная температура, однако подчеркнули, что его госпитализация не носила экстренного характера. Они также добавили, что Джонсон продолжает руководить страной и находится в контакте с членами кабинета министров и официальными лицами.

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